Putin ist neuer russischer Regierungschef

392 der 448 anwesenden Abgeordneten votierten für Putin. Die Kommunisten hatten ihm dagegen die Unterstützung verwehrt. Das Staatsfernsehen übertrug die Abstimmung live. Es wird erwartet, dass Putin das Amt mit größerer Machtfülle ausüben wird als alle seine Vorgänger. Der Politiker ist auch Vorsitzender der Kremlpartei Geeintes Russland, die in der Duma über eine verfassunggebende Zweidrittelmehrheit verfügt.



Putin führte die Regierung bereits für kurze Zeit vor seiner Ernennung zum Präsidenten. Der erste russische Präsident Boris Jelzin hatte den früheren Geheimdienstchef im August 1999 für den Posten nominiert. Im Dezember 1999 wurde Putin nach dem vorzeitigen Rücktritt Jelzins amtierender Präsident.