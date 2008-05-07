Putin schützte Russlands Milliardäre Medwedew tritt schweres Erbe an

Statt in die rückständige Infrastruktur sowie das marode Gesundheits-, Renten- und Sozialsystem flossen die Gelder vor allem in die Taschen der neuen Oligarchen. Die Monopolisierung hat sie reich gemacht: Gerade einmal 500 Firmen erwirtschafteten im Vorjahr 80 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Russland zählt mittlerweile 53 Milliardäre und führt somit die Weltrangliste an.



Die inoffiziellen Superreichen, die ihr Vermögen mit Hilfe intransparenter Offshore-Gesellschaften vor der Öffentlichkeit verbergen, sind da noch gar nicht eingerechnet. Zu ihnen gehört, wenn man Kreml-Insidern glauben darf, auch Wladimir Putin höchst selbst. Er soll Aktienanteile - etwa bei den russischen Energiekonzernen Surgutneftegaz und Gazprom - im Wert von 40 Milliarden Dollar in seinen Besitz gebracht haben, wie Russlands bekannter Politanalyst Stanislav Belkowski jüngst enthüllte.



Die künftige Doppelherrschaft mit Putin in der Rolle des mächtigen Premiers ist für die durch Korruption und Selbstbedienungsmentalität zu Wohlstand gelangte Kreml-AG die einzige Möglichkeit, sich die Futtertröge zu sichern und zu verhindern, dass ihre Machenschaften ans Licht geraten.



Dies verträgt sich kaum mit dem Programm, das Medwedew angeblich vorschwebt: Ende des Rechtsnihilismus, Investitionen in die Infrastruktur, Förderung des Mittelstandes und größere Pressefreiheit. Dazu müsste der neue Präsident sich aber von Putins schwerem Erbe lösen. Sonst werden die Worte reine Hülsen bleiben.



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