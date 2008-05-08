Putsch bei TUI gescheitert

Zick-Zack-Kurs kritisiert



Der norwegische Rebell bezweifelt, dass TUI-Vorstandschef Michael Frenzel die Abspaltung der lukrativen Schifffahrtssparte Hapag-Lloyd unabhängig von politischen Standortfragen und zum Nutzen der Aktionäre abwickelt. Deshalb versuchte Frederiksen Jürgen Krumnow zu stürzen: Der Aufsichtsratschef gilt als enger Frenzel-Verbündeter. Das Team des Norwegers, der sich 11,7 Prozent an TUI rund eine Milliarde Euro hatte kosten lassen, warb mit Flugblättern für Krumnows Abwahl. Vergebens: 57 Prozent des vertretenen Kapitals sprachen ihm das Vertrauen aus.



Für Ärger sorgt vor allem der Zickzack-Kurs des Vorstandes: Noch vor vier Monaten habe TUI die Touristik-Sparte aufgeben wollen, um sich aufs Containergeschäft zu konzentrieren. Vor zwei Monaten sei eine Zwei-Säulen-Strategie propagiert worden; jetzt werde der Hapag-Lloyd-Verkauf durchgezogen. Darauf hatte Frederiksen als größter Anteilseigner allerdings selbst gedrängt. Ungeachtet des Streits konnte sich TUI im operativen Geschäft verbessern: Der saisonübliche Verlust sank in den ersten drei Monaten auf 196 Mio. Euro (Vorjahr: 248 Mio.).