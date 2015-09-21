Putschisten geben auf

Der Anführer der Putschisten im westafrikanischen Burkina Faso hat Medienberichten zufolge aufgegeben. Nur Stunden nachdem die Streitkräfte am Montag Panzer und Truppen in Richtung der Hauptstadt Ouagadougou in Bewegung gesetzt hatten, bat Brigadegeneral Gilbert Dienderedas Land und die internationale Gemeinschaft um Entschuldigung.

Er wolle dem am Sonntag vorgeschlagenen Friedensplan gemäß die Macht an eine zivile Regierung abgeben, zitierte ihn die Nachrichtenseite LeFaso.net. Dienderes Präsidentengarde hatte am Mittwoch Präsident Michel Kafando und mehrere Regierungsmitglieder festgenommen