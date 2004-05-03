Pythagoras ist im Internet

Begonnen hat alles damit, dass Petra Oberhuemer und Franz Embacher Anfang der 90er-Jahre in der Erwachsenenbildung tätig waren. Die eingesetzten AHS-Schulbücher eigneten sich nur wenig, den Stoff in kurzer Zeit kompakt zu vermitteln. So entstand die Idee, ein Skriptum zu schreiben und die Informationen wurde 1997 ins immer stärker aufkommende Internet gestellt. Heute ist "mathe online" eine Plattform, auf der man mathematische Grundlagen nicht nur nachschlagen, sondern in Übungen auch selbst erarbeiten kann.



Zielgruppen sind schon lange nicht mehr nur Erwachsenenbildungseinrichtungen sondern vor allem auch Oberstufenschüler und -schülerinnen und Studierende - im ganzen deutschsprachigen Raum, wie Oberhuemer im Gespräch mit der "Wiener Zeitung" betont.



Die Plattform ist für alle zugänglich und angemeldete User erhalten neben eigenem Webspace auch diverse Tools, mit denen sie selbst Wissen anderen zugänglich machen können - wenn gewünscht auch nur einer kleinen Gruppe. Aus welcher Fachrichtung die Informationen sind ist dabei egal.



Von der Schule bis zur VHS



"Positiv bewertet werden von den Oberstufenschülern vor allem die Interaktiven Tools", erläutert Oberhuemer. Den Jugendlichen steht auch ein Lerntagebuch zur Verfügung, in dem sie Anmerkungen zum Stoff - geschützt vor den Blicken der Lehrenden - notieren können. Lehrerinnen und Lehrer schätzen die Bereitstellung von Materialien, die sie selbst für den Unterricht gebrauchen können. An der Volkshochschule Floridsdorf gehört "mathe online" zum Curriculum, erklärt die Mathematikerin.



Der Nutzen für die Studieneingangsphase liegt unter anderem bei Fächern wie Psychologie oder Soziologie auf der Hand, in denen die Statistik vielen Studierenden Kopfzerbrechen bereitet. "Unser Ziel ist es hier, Lücken aus fehler- und mangelhaftem Mathematik-Unterricht zu schließen ", so Oberhueme. "Mathe online" eignet sich aber auch sehr gut zur Wiederholung von Lernstoff.



"Viele e-Projekte haben das Problem der fehlenden Nachhaltigkeit", so die Projektleiterin, mathe online jedoch ist schon sehr fest im Bildungsbereich verankert.



http://www.mathe-online.at