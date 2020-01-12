Qassem Soleimani und die Umzingelung Israels

Was wir durch den Tod von General Qassem Soleimani, dem Kommandeur der Al-Quds-Division ("al-Quds" bedeutet auf Arabisch und Farsi "Jerusalem") der iranischen Revolutionsgarden, die mit dem Export der schiitischen Islamischen Revolution in den Nahen Osten und nach Südostasien befasst sind, gelernt haben, sind mehrere Dinge:

Das expansionistischeGehirn des Iran

Während der Iran in den vergangenen Jahren seine unmittelbare Rolle in den verschiedenen Konflikten im Nahen Osten bestritt, hat der Generalsekretär der Hisbollah (Libanese nur seiner Sprache nach, aber Iraner aufgrund seiner Loyalität und Ausrichtung) in seiner Laudatio enthüllt, was allen Nachrichtendiensten bekannt war, was aber viele Politiker in Europa vorzogen zu ignorieren: General Soleimani war das expansionistische Gehirn des Iran, der Stratege, der die Politik der Umzingelung und Einkreisung Israels durch den Iran im Norden, Nordosten und Süden des Gazastreifens durch eine Armada von Raketen, die zu gegebener Zeit alle lebenswichtigen Zentren des hebräischen Staates treffen würden, formuliert und umgesetzt hatte.

Zum Autor: Jacques Neriah ist Oberst i.R. und war außenpolitischer Berater des israelischen Premiers Yitzhak Rabin sowie stellvertretender Leiter für Analyse im israelischen militärischen Nachrichtendienst. Er ist für das Jerusalem Center for Public Affairs tätig.

Hassan Nasrallah unterstrich dabei die vielfältige Rolle Soleimanis in Syrien, im Irak, im Jemen und in Afghanistan, dem der Iran verpflichtet ist, um den iranischen Vorstoß in ein Operationsfeld zu erleichtern, das ihm bis zum Beginn des Bürgerkrieges in Syrien fremd war. Soleimani war der Architekt der Militärmacht der libanesischen Hisbollah. Diese hat sich in den vergangenen fünf Jahren den Bemühungen Israels widersetzt, die Errichtung proiranischer Streitkräfte in der Nähe seiner Grenzen zu verhindern. Infolgedessen hat Israel mehr als 500 Luftangriffe auf Konvois durchgeführt, die mutmaßlich Raketen mit kurzer, mittlerer und langer Reichweite zur Hisbollah im Libanon transportierten. Unerkannt für Israel gelang es Nasrallah sogar, ein paar hochpräzise Raketen zu erhalten, die in der Lage sind, die empfindlichsten Punkte in Israel zu treffen.

Nachdem Soleimani den Einsatz von Einheiten der schiitischen Fremdenlegion unter seinem Kommando in Syrien und gegen den israelischen Golan gefestigt hatte, zögerte er nicht länger, Militäreinsätze einzuleiten, die auf das Innere des israelischen Territoriums abzielen, auf die Israel mit Nachdruck und Wucht auf Kosten von Elementen der iranischen Revolutionsgarden an den Zielorten reagiert hat. Es ist daher in völliger Konfrontation mit Israel, dass Soleimani von den USA in Bagdad eliminiert wurde, kurz nachdem er mit Nasrallah in Beirut ein Gespräch geführt hatte.

Die Fassade derIslamischen Republik

General Soleimani war der wirkliche Außenminister des Iran, der sich auf den Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenai stützte. Ihm wurde sogar nachgesagt, er sei Khemeneis Adoptivsohn, während der nominelle Außenminister Mohammad Javad Zarif, der gebildete US-Universitätsabsolvent, mit seiner jovialen Freundlichkeit eine Marionette darstellte, die Europa, China und Japan gegenüberstand und dazu diente, jene Ungerechtigkeit auszudrücken, die die USA unter Präsident Donald Trump einem gemäßigten Iran, der angeblich immer verhandlungsbereit und ohne wirklichen Grund einem unverdienten Sanktionsregime unterworfen ist, zugefügt haben.

Der Wächter deriranischen Revolution

Während des Iran-Irak-Krieges und kurz nach seiner Ernennung zum angesehenen Kommandeur der Al-Quds-Division, die unter seinen Händen zum operativen Arm des Iran werden sollte, trat Soleimani als Wächter der Revolution im Ausland auf. Mit außergewöhnlichen Qualitäten ausgestattet, wusste er, wie man eine Strategie für jedes operative Theater entwickelt. Er war das Bindeglied zwischen den verschiedenen geografischen Einheiten im Libanon, in Syrien, im Irak und im Jemen, die alle über dasselbe Netzwerk mit dem Iran verbunden sind. Er stand hinter den Bemühungen der libanesischen Hisbollah mit ihrer Strategie, das sektiererische Regime im Libanon zu kontrollieren, das die Schiiten seit seiner Unabhängigkeit diskriminiert hat (oder es gelang ihm, das Land zu lähmen; es wird alles nur nach Zustimmung von Nasrallah in Absprache mit der Führung in Teheran entschieden).

Soleimani war der Hauptarchitekt der russischen Intervention in Syrien, wo es seinen libanesischen, afghanischen, pakistanischen und irakischen Söldnern gelang, das Regime von Bashar Assad zu retten. Er koordinierte die irakischen Einheiten, die der Iran im Rahmen der Volksmobilisierungseinheiten geschaffen hatte, zu denen mehr als 130.000 Kombattanten im Kampf der von den USA angeführten Koalition gegen den IS gehören, und schaffte es gleichzeitig, seine Einheiten in einer Tour de Force mit hochentwickelten US-Waffen auszustatten und sie vollständig in die irakischen Streitkräfte zu integrieren, ohne ihre Treue zum iranischen Obersten Führer zu verlieren.

Die Zickzack-Politikdes US-Präsidenten

Dazu kommt ein großer schwarzer Fleck. Wie kann man die Amerikaner zwingen, ihre Entscheidung zu überdenken, harte Sanktionen gegen den Iran durch die Trump-Regierung zu verhängen, die auf diese Weise den Iran zur Neuverhandlung des Atomabkommens von 2015 zwingen sollen? In der Tat verstehen die Iraner weder die Zickzack-Politik noch das Verhalten des US-Präsidenten. Letzterer erklärte eines Tages, er wolle seine Truppen aus dem Nahen Osten abziehen und sich über Nacht aus den kurdischen Gebieten an der Grenze zur Türkei zurückziehen, um die dortigen Kurden angesichts einer feindlichen Türkei ihrem Schicksal zu überlassen. Aber am nächsten Tag schickte er tausende Soldaten nach Saudi-Arabien. Er spricht von heftigen Reaktionen, aber tatsächlich hat Trump in den vergangenen sechs Monaten nicht auf die iranischen Provokationen reagiert, deren Initiator und Anstifter Soleimani war: Saudi-Arabien erlitt einen Marschflugkörperangriff, der seine Ölproduktion lähmte. Eine amerikanische Super-Drohne wurde von den Iranern abgeschossen, Tanker wurden in der Nähe der Straße von Hormuz angegriffen, und die Amerikaner reagierten nicht mit gerunzelter Stirn. Es war letztendlich erst die politische Krise im Irak, die Trump gegen den Iran auftreten ließ.

In der Tat, nach dem (vorübergehenden) Ende des Krieges gegen den IS wandte sich Soleimani der Eroberung der Macht im Irak zu und kopierte das libanesische Modell. Aber im Gegensatz zum Libanon gibt es im Irak eine schiitische Mehrheit, die zusammenarbeitet. Es galt nur, auf die Trägheit der Sunniten im Irak und im Libanon zu zählen, wo die iranische Präsenz fortan als Besatzung empfunden wird. Soleimani verstand, dass die Amerikaner hinter den anti-iranischen Demonstrationen im Libanon und im Irak standen, und dies ist in der Tat das Hauptthema, das ihn in seinen letzten Tagen beschäftigte und für das er einen großen Teil seiner Zeit aufwendete. Soleimani würde nicht zögern, weitreichende Mittel einzusetzen. Seit einigen Monaten wurden ohne Antwort die US-Botschaft und andere Ziele der Amerikaner mit Mörsern und Raketen angegriffen. Ein letzter Angriff einer der proiranischen Milizen (der Hisbollah des Irak) und der Tod eines Amerikaners waren notwendig, um einen amerikanischen Ausbruch auszulösen. 54 Kämpfer wurden von der amerikanischen Luftwaffe getötet, was den Zyklus der Konfrontation eröffnete, in dem die proiranischen Milizen die US-Botschaft in Bagdad angriffen und versuchten, sie in Brand zu stecken. Das erinnerte an die Eroberung der Botschaft in Teheran im Jahr 1979. Trump musste reagieren und wählte die Person aus, die für die jüngsten Aktionen gegen die US-Ziele im Irak verantwortlich war: General Soleimani.

Eine Herausforderungfür den Iran

Es besteht kein Zweifel, dass Soleimani eine der legendären schiitischen Figuren sein und als solche verehrt werden wird. Die Frage ist nun: Wird sein Nachfolger, der ihn in den vergangenen 20 Jahren begleitet hat, die vom Kommandeur der Al-Quds-Division und damit vom Strategen Soleimani erwartete Rolle erfüllen? Napoleon meinte einst, die Friedhöfe seien voller Menschen, die sich für unersetzlich gehalten hätten. General Soleimani war in der Tat die Frucht der iranischen Revolution, und sein Nachfolger wird zweifellos nicht zögern, er wird der treue Apostel seines Führers sein und daher dieselbe Botschaft überbringen.

Eines ist sicher: Die Beseitigung von General Soleimani ist eine große Herausforderung für die Islamische Republik. Ihre Konsequenz wird die kommenden Ereignisse stark belasten. Der Mittlere Osten, wie wir ihn kennen, läuft Gefahr, in Unsicherheit zu fallen und Regime zu destabilisieren. Die Einsätze für den Iran, der sich zur Regionalmacht aufschwingt, und für die USA in ihrer Rolle als Weltsupermacht sind beträchtlich. Aus diesem Grund ist das Geräusch von Stiefeln hier dem Geräusch von Stiefeln dort sehr ähnlich und nicht für alle regionalen Spieler gut.

Übersetzung aus dem französischen Original: Arno Tausch