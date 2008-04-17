Qi Gong und Co.

Die Aufgabe, einen Überblick über fernöstliche Kampfsportarten zu geben, hat sich das Ö1-"Radiokolleg" gestellt. Eine schwere Aufgabe. Mittwoch ging es um Shaolin, was zumindest den Liebhabern durchgestylter Bühnenshows durch die gleichnamigen akrobatischen Mönche seit Jahren ein Begriff ist.



Zwar bemühte sich das Radiokolleg, Ordnung in das Geflecht an Begriffen, Schulen und Stilen von Qi Gong, Tai Qi, Inneres und Äußeres, Kung Fu und Wu Shu zu bringen; viel war da in einer Viertelstunde Sendezeit nicht zu bewirken. Immerhin wissen wir jetzt, wie es möglich ist, mit einem einzigen Handkantenschlag eine Ziegelmauer zu zerteilen: Indem man sich auf diese paar Quadratzentimeter der Körperoberfläche konzentriert und dadurch zusätzliche Muskelkraft mobilisiert. Zumindest diese Erkenntnis könnte im Fall des Falles äußerst hilfreich sein.



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