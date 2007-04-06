Ein figurbetontes, eng anliegendes, langärmliges Kleid oder doch lieber eine schulterfreie Korsage mit üppig ausfallendem Rock? Brautkleid ist nicht gleich Brautkleid und damit die Hochzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis wird, sollte man sich beim Kauf des Outfits viel Zeit lassen.



Doch was trägt die modebewusste Braut 2007? "Die Brautmodenkollektion 2007 zeichnet sich besonders durch schlichte Linien, zarte Spitze und raffinierte Stoffe aus. Für den romantischen Look sind heuer Volants und Rüschen wieder ziemlich vertreten", weiß J. Flossmann vom Brautsalon Flossmann in der Riemergasse in Wien.



Neben Verzierungen mit Stoffblüten, Swarovski-Kristallen und Stickereien kommt es vor allem auf die Materialien an. Hier dominieren Taft, Organza, Seide, Spitze, Brokat und Tüll. "Alles ist erlaubt. Mal glatt, mal zerknittert, mal strukturiert", so Flossmann.



Die Kleider präsentieren sich in dezenten Farben. Elfenbein bleibt die Hauptfarbe der Saison und wird ergänzt durch dunklere Cremetöne bis hin zu bräunlichen Schattierungen.



Ein alter Brauch besagt, dass der Bräutigam das Kleid der Braut nicht vor der Hochzeit zu Gesicht bekommen darf, denn das bringt Unglück. Dennoch können Farbe und Stil mit dem Bräutigam besprochen werden, damit er es leichter hat, sein Outfit darauf abzustimmen.



Eleganz ist heuer auch für den Ehemann in spe angesagt. Aber auch er hat die Qual der Wahl und muss sich zwischen Anzug, Smoking oder anderer festlicher Garderobe entscheiden.



Im klassischen Schwarz macht Mann stets eine gute Figur, aber auch Brauntöne spielen heuer eine wichtige Rolle. Das Farbspektrum reicht von Natur bis hin zu Kakao und Dunkelbraun. Ein weiteres Highlight sind Glanzeffekte und "2007 ist bei den Männern die Hochsaison für Streifenlooks - länglich, quer oder diagonal", sagt Flossmann.