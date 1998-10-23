Qualität versus Kommerz in Medien

Dabei standen mediale Erfolgsrezepte und die Kommerzialisierung der Medienbranche zur Diskussion. Der Mediensprecher der SPÖ, Andreas Rudas, unterstrich die Bedeutung der



gewerkschaftlichen Organisation. Ihre Aufgabe sei es, verantwortungsvoll die Interessen der Mitglieder zu vertreten, für die Aus- und Fortbildung zu sorgen sowie Rückendeckung zur Wahrung der



redaktionellen Freiheit zu bieten. In diesem Zusammenhang solle ein Redaktionsstatut in allen Medien umgesetzt werden, meinte Astrid Zimmermann als Vorsitzende der Journalistengewerkschaft. Terezija



Stoisits forderte, die Vergabe der Presseförderung an Qualitätskriterien (etwa nach Anzahl der Auslandskorrespondenten) zu binden. Sie urgierte auch eine zentrale Medienstelle. Einig war man sich



darin, daß die journalistische Qualität im Vordergrund stehen müsse.



Zum "Dilemma" zwischen dem gesellschaftspolitischen Auftrag und dem Mediengeschäft erinnerte Roman Hummel vom Institut für Publizistik an der Universität Wien: "Am Beginn der Mediengeschichte steht



das Geschäft, nicht die Aufklärung." Gutenberg druckte seinerzeit · zur "Auslastung der eigenen Offizien" · Flugblätter für Volksfeste. Im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion mit führenden



Medienvertretern stand u. a. die Frage, ob eine professionelle Ausbildung für Journalisten notwendig ist. Peter Rabl vom "Kurier" bekennt sich zu einer derartigen "Ausschlußmöglichkeit". Für



Armin Thurnher vom "Falter" sind auch junge Quereinsteiger · abhängig von der Redaktion · fähig, "guten, schweinischen Journalismus" zu machen.