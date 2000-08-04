Queens haben ein langes Leben

Queen Viktoria, geboren am 14. Mai 1819, die 1837 ihrem Onkel Wilhelm IV. auf dem britischen Thron nachfolgte, gilt als die Langzeitkönigin schlechthin. Als sie am 22. Jänner 1901 nach beinahe 64-jähriger Regentschaft starb, stand sie im 82. Lebensjahr und hatte ihren Gemahl, Prinz Albert von Sachsen-Coburg-Gotha (1819 bis 1861) um beinahe 40 Jahre überlebt.



Königin Alexandra, ihre Schwiegertochter, Gattin von König Edward VII., der von 1901 bis 1910 regierte, überlebte ihren Gemahl ebenfalls um 15 Jahre. Die am 1. Dezember 1844 geborene Tochter des dänischen Königs Christian IX. (1818 bis 1906) und Schwiegermutter des norwegischen Königs Haakon VII. (1872 bis 1957) starb fast 81-jährig am 20. November 1925.



Noch älter wurde die Frau ihres Sohnes Georg V., der von 1910 bis 1936 regierte, Queen Mary. Die am 26. Mai 1867 geborene Mary von Teck, die mütterlicherseits eine Urenkelin von König Georg III. (1738 bis 1820) war und deren Vater, Prinz Franz von Teck, ein Sohn des Herzogs von Württemberg, aus Wien stammte, hatte urspünglich Georgs älteren Bruder Edward heiraten sollen, war nach dessen Tod dann mit dem Bruder vermählt worden. Sie war die Mutter zweier Könige, Edward VIII., dessen Eheschließung mit Wallis Simpson die britische Monarchie in eine ihrer schwersten Krisen stürzte, und Georg VI., Ehemann der Queenmutter und Vater der derzeitigen Königin Elizabeth II. Queen Mary überlebte ihren Mann um rund 17 Jahre und starb zwei Monate vor ihrem 86. Geburtstag am 24. März 1953, wenige Wochen vor der Krönungsfeier für ihre Enkelin Elizabeth II. am 2. Juni dieses Jahres.



Die am 4. August 1900 geborene Queen Mum Elizabeth hat ihren königlichen Ehegemahl Georg VI. bereits um 48 Jahre überlebt und auch ihre Tochter, die seit 1952 amtierende Königin Elizabeth II. feierte heuer schon ihren 74. Geburtstag.