Quelle-Ausverkauf beginnt

Die Hälfte der 18 Millionen Räumungsverkaufs-Artikel ist Mode und soll im Internet und dann auch in den Quelle-Shops mit 30 Prozent Rabatt angeboten werden. Möbel sollen mit 20 Prozent, Technik mit 10 Prozent Nachlass verkauft werden. Jeden Tag soll es außerdem ein zusätzliches Sonderangebot geben.



Umtausch ist möglich, Ratenzahlung dagegen nicht mehr - die per Rechnung gelieferte Ware muss in 14 Tagen bezahlt werden. Verbraucherschützer raten, sich als Kunde nur auf die Zahlung per Rechnung und nicht per Vorkasse einzulassen.



Der Quelle-Betriebsrat hofft, dass der Ausverkauf viele Beschäftigte bis Weihnachten in Lohn und Brot halten kann. Der Betriebsratsvorsitzende Ernst Sindel lobte im AP-Gespräch das Ausverkaufs-Konzept der Insolvenzverwaltung. Die verbilligte Ware werde jetzt nicht nur im Internet, sondern ab Montag auch in den 1.200 Quelle-Shops und den 60 Technik-Centern angeboten. Damit behielten rund 1.600 Quelle-Beschäftigte noch ihre Arbeit, sagte Sindel der AP.



Der Ausverkauf werde einige Wochen dauern, weil ein Teil der Ware von den Lieferanten erst unterwegs zu Quelle sei. Verhandlungen mit Übernahmeinteressenten für Teilgesellschaften wie Küchen-Quelle liefen unter Hochdruck. "Das Interesse an Küchen-Quelle ist groß", sagte Sindel. (APA)



Quelle: Alles muss raus