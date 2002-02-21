Quester auf Expansionskurs

Um das Franchise-System zu erweitern und die Zahl der "BauProfi"-Filialen zu erhöhen, will die Baustoffgruppe Quester 2,5 Mill. Euro (34,4 Mill. Schilling) investieren. Zur Zeit befinden sich 13 Filialen im Ausbau, sagten die beiden Geschäftsführer des österreichischen Familienunternehmens, Hannes und Alexander Quester, gestern vor Journalisten. Die Zahl der Standorte sowie auch der Umsatz sollen im Geschäftsjahr 2002/2003 zweistellig wachsen. Mit der Übernahme von Stadlbauer - Anfang März verschwindet der Firmenname, die Standorte werden als "BauProfi" geführt - sei auch das Franchisesystem von Quester übernommen worden. Derzeit gebe es 54 Standorte, die 380 Mill. Schilling umsetzen.