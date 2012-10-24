R-Quadrat-Pleite: Anzeige gegen Macher

Wien. Die Großpleite des "Immobilien-Investmentunternehmens" R-Quadrat Capital Alpha (RCA) erhält nun eine strafrechtliche Dimension. Vor der Gläubigerausschusssitzung am Donnerstag bestätigte Insolvenzverwalter Richard Proksch der "Wiener Zeitung", dass er in wenigen Tagen eine Strafanzeige gegen den Ex-Geschäftsführer und weiteren Personen einbringen wird. Der Schriftsatz liegt bereits vor. Zugleich kündigte Proksch an, dass auch die Wirtschaftskammer - die Wirtschaftskammer Wien (WKW) und Pensionskasse der WKÖ zählen zu den Hauptgeschädigten des R-Quadrat-Konglomerats - ebenfalls zeitnahe Strafanzeige erstatten wird. Dass sich die WKÖ seit Monaten mit dem Gedanken trägt, ist kein Geheimnis. Eine definitive Entscheidung der WKW steht dem Vernehmen nach noch aus.

Die Baustelle Al Jaber

Indes ist die Schadenersatzklage des Insolvenzverwalters gegen den Hotelier Scheich Mohamed Bin Issa Al Jaber - über den Umweg Landesgericht für Zivilrechtssachen - beim Handelsgericht Wien eingelangt. Man wisse davon, aber die Klage sei Al Jabers Anwalt Johannes Hübner noch nicht zugestellt worden, lässt ein Sprecher ausrichten. Rund 64.000 Euro Gerichtsgebühr musste Proksch dafür hinblättern, da der Streitwert 5,5 Millionen Euro plus Zinsen beträgt. R-Quadrat Capital Alpha hält 25 Prozent an einer Gesellschaft Al Jabers, der das Wiener Nobelhotel "The Ring" gehört.



Al Jaber hätte diesen Anteil laut Vertrag um 5,5 Millionen Euro zurückkaufen sollen, kann dem aber nicht nach. Dem Insolvenzverwalter wollte er lediglich drei Millionen Euro zahlen, doch Proksch sollte laut Auftrag des Gläubigerausschusses zumindest vier Millionen Euro lukrieren. Der Handel platzte und Proksch musste klagen. In der Zwischenzeit versucht Proksch weitere mit Problemen behaftete Assets von RCA zu Geld zu machen oder zumindest Vergleiche auszuhandeln. Darunter sind auch Geschäftsanteile am Euro Nova in Arnoldstein.