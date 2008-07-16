Radiowerbung: Was sie kann

Was ist noch öder als Formatradio? - Formatradio-Werbung.
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Denn während der Wurmfortsatz der Musikindustrie eine unauffällige Klangsauce sekretiert, die sich ein Weilchen ignorieren lässt, muss der Wurmfortsatz vom Wurmfortsatz (=Werbung) trommeln, was geht. Wofür es bisher zwei Wege gab: Laut. Und noch lauter.
Wie gesagt: bisher - weil nun Kreative (=Werbeleute) in einer Radiowerbung für Radiowerbung neue Wege gehen. Pseudointellektuell statt mit Dezibel: Immer wieder ertönt ein Wort - und zuletzt eine Frage, die (Überraschung!) ans Wort denken lässt. Fazit: "Erstaunlich, was Radiowerbung alles kann!"
Wir korrigieren: Erstaunlich, was der Behaviorismus (seit ca. 1910) kann. Verdrießlich, was Radiowerbung alles kann ( nur nerven). Und verständlich, was Radiowerbung mich kann (gern haben).