Radiowerbung: Was sie kann

Denn während der Wurmfortsatz der Musikindustrie eine unauffällige Klangsauce sekretiert, die sich ein Weilchen ignorieren lässt, muss der Wurmfortsatz vom Wurmfortsatz (=Werbung) trommeln, was geht. Wofür es bisher zwei Wege gab: Laut. Und noch lauter.



Wie gesagt: bisher - weil nun Kreative (=Werbeleute) in einer Radiowerbung für Radiowerbung neue Wege gehen. Pseudointellektuell statt mit Dezibel: Immer wieder ertönt ein Wort - und zuletzt eine Frage, die (Überraschung!) ans Wort denken lässt. Fazit: "Erstaunlich, was Radiowerbung alles kann!"



Wir korrigieren: Erstaunlich, was der Behaviorismus (seit ca. 1910) kann. Verdrießlich, was Radiowerbung alles kann ( nur nerven). Und verständlich, was Radiowerbung mich kann (gern haben).