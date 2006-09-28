Raidl: "Kurs beibehalten"

Personenkomitee "Wir für Schüssel". | Über 19.000 haben unterschrieben. | Wien. Mit mehr als 19.000 Unterstützern im Rücken zog das Personenkomitee "Wir für Wolfgang Schüssel" am Mittwoch in Wien eine positive Bilanz ihres Unterstützungswahlkampfs für den Bundeskanzler. "Zu Wolfgang Schüssel bekennt man sich gerne auch öffentlich", erklärte der Böhler-Uddeholm-Chef Claus Raidl die große Zahl an gesammelten Unterschriften, die er als "Zeichen des Vertrauens der Menschen" wertet. Die Unterstützung komme aus allen Regionen und Schichten des Landes. "Wir müssen den eingeschlagenen Kurs beibehalten", mahnt der Topmanager, sonst seien der Wirtschaftsstandort und die Attraktivität Österreichs gefährdet.