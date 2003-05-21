Raiffeisen Centrobank lässt Anleger-Kupons mitnehmen

Der Blue Chip Bond II ist abhängig von der Entwicklung von 25 europäischen Blue Chip-Titeln. Der wesentlichste Unterschied zum Vorgängermodell ist die Möglichkeit, nicht ausgezahlte Kupons mitzunehmen, erklärte RCB-Expertin Heike Arbter am Montag Abend vor Journalisten.



Grundsätzlich wird jährlich ein Kupon in Höhe von 10% ausbezahlt, wenn keine der 25 Aktien aus dem Korb zum jährlichen Feststellungstag unter 58% des Startwerts gefallen ist. Fällt eine oder fallen mehrere Aktien unter diese Marke, wird zumindest der garantierte Kupon von 1% ausgezahlt. Auch der Kapitaleinsatz ist am Ende der siebenjährigen Laufzeit garantiert.



Sollten in einem Jahr zum Feststellungstag eine oder mehrere Aktien unter der Barriere liegen, werden die nicht ausbezahlten 9% ins nächste Jahr mitgenommen. Sobald an einem Feststellungstag wieder alle Aktien über 58% des Startwerts liegen, werden die nicht ausgeschütteten Zinsen der Vorjahre nachbezahlt.



Die Stückelung beträgt 1.000 Euro, der Emissionspreis liegt bei 100% plus 2,5% Ausgabeaufschlag, Managementgebühren fallen nicht an. Emissionstag ist der 18. Juni 2003, die Laufzeit endet am 18. Juni 2010.



http://www.rcb.at .



Siehe dazu im Amtsblatt der Wiener Zeitung:



http://www.wienerzeitung.at/frameless/wirtschaftsinfo.htm?ID=M5&Menu=xoff&Titel=Raiffeisen+Centrobank