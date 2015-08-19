Raiffeisen, ein Konzern wider Willen

Wien. Seit die Europäische Zentralbank die Bankenaufsicht übernommen hat, ist nichts mehr wie vorher. Auf Druck der EZB hat Raiffeisen eine "aufsichtsrechtliche" Konzern-Struktur geschaffen, die den Genossenschaftsgedanken der Selbsthilfe auf den Kopf stellt. Das nagt ziemlich am Selbstverständnis der Genossenschafter, denn nun kann die RZB in die Geschäfte der Landesbanken eingreifen, obwohl die deren Eigentümer sind.



Auf dem Papier ist alles wie immer: 1,7 Millionen Mitglieder bilden 473 Raiffeisenbanken. Diese formen acht Landesbanken, denen die RZB gehört.



Nun wurde ein Konstrukt geschaffen, das sich "Bundes-IPS" nennt. IPS steht für "Institutional Protection Scheme", eine banktechnische Erfindung. Diese muss eine konsolidierte Konzernbilanz legen, was Raiffeisen immer ablehnte. Für 2014 liegt sie erstmals vor. Darin heißt es: "Das Bundes-IPS ist ein eigenes aufsichtsrechtliches Subjekt. Als Folge sind (. . .) die Eigenmittelbestimmungen der CRR (einer EU-Kapitalverordnung, Anm. d. Red.) einzuhalten." Raiffeisen wurde so im Zug der Bankenunion zum "Konzern wider Willen". Die EZB wollte einen zentralen Ansprechpartner.

Ein Risikorat steuertdie gesamte Gruppe

Das "IPS" wird von einem Risikorat geleitet, dessen Vorsitzender RZB-Chef Walter Rothensteiner ist. Und das "IPS" umfasst RZB, die acht Landesbanken, die Raiffeisen-Holding NÖ, die Kärntner Zveza-Bank sowie Wohnbaubank und Bausparkasse.



Sollte eines dieser Institute Eigenmittelprobleme bekommen, muss das "Bundes-IPS" die Lücke schließen. Da die Osteuropa-Tochter RBI (siehe Artikel unten) als Dividendenbringer wohl auch heuer ausfällt, könnte dies rascher passieren als gedacht. Denn die Kapitalanforderungen werden immer schärfer, und in den Landesbanken befindet sich "Luft-Kapital" (etwa durch nie einbezahlte Haftsummenzuschläge), das nun sukzessive zu ersetzen ist.



Einen ersten "Fall", der nie bekanntgegeben wurde, hat es bereits gegeben: Das "Bundes-IPS", also der "unsichtbare Konzern", musste der (an der RZB beteiligten) Zveza-Bank sechs Millionen Euro Eigenkapital zuschießen.

"Unsichtbarer Konzern" musste Zveza schon Kapital geben

Vor diesem Hintergrund sind die Gerüchte zu verstehen, dass es möglicherweise zu Fusionen von Raiffeisen-Landesbanken kommt. "Bei Raiffeisen wird über Dinge gesprochen, die bis vor kurzem tabu waren", sagte ein Insider, der ungenannt bleiben will.



Da ist einmal die "Konzernbilanz", die erstmals für 2014 vorliegt. Demnach lag die konsolidierte Bilanzsumme der Raiffeisen Bankengruppe bei 225,25 Milliarden Euro. Der Jahresfehlbetrag lag bei 321 Millionen Euro, obwohl die acht Landesbanken einen gemeinsamen Gewinn von 110 Millionen Euro beisteuerten. Entscheidend ist aber die Kapitalausstattung, denn die EZB-Bankenaufseher wollen künftig verhindern, dass Kreditinstitute in einer Krise erneut Steuerzahler belasten. Das "harte Kernkapital" im IPS-verbrämten "Konzern" lag demnach 2014 bei 10,787 Milliarden Euro. Das Eigenmittelerfordernis wird mit 10,733 Milliarden angegeben. Das war genug für 2014, aber nicht für die Folgejahre, da die Kapitalquoten permanent angehoben werden. Und weil eben genossenschaftliche Kapitalstrukturen der EZB-Doktrin widersprechen, die eingezahltes Kapital (etwa Aktien) fordert.



Insgesamt ergibt sich dadurch die kuriose Situation, dass die Euro-Bankenaufsicht Raiffeisen in Österreich als Konzern betrachtet, der hier nie in Erscheinung tritt. Die Bilanz 2014 des "Bundes-IPS" ist zwar veröffentlicht, aber im Netz nicht leicht zu finden.

Genossenschaftsanteiloder Aktie?

Ähnliches gilt für die Landesbanken, die mit den örtlichen Raiffeisenbanken sogenannte "Landes-IPS" gegründet und von der Finanzmarktaufsicht einen Bescheid dafür erhalten haben. In Oberösterreich ist RLB-Chef Heinrich Schaller nun quasi Vorsitzender der 95 dortigen Raiffeisenbanken. Und Raiffeisen Holding NÖ-Chef Erwin Hameseder kann 61 Instituten im Ernstfall vorschreiben, Kreditrisiken abzubauen, obwohl die seine Eigentümer sind.



Um Kapital zu sparen, wird derzeit die Osteuropa-Bank RBI, die übrigens kein Mitglied des "Konzerns" ist, geschrumpft. Das soll nicht reichen, ist aus dem Raiffeisensektor zu hören. Erhöhte Bedeutung kommt daher den Genossenschaftsanteilen zu. Bisher wussten nur wenige Raiffeisen-Kunden, dass sie auch Eigentümer sind. Nun sollen sie Aktionären immer ähnlicher werden. Mit wenig Begeisterung bei Raiffeisen: "Die kleinen regionalen Institute haben die Bankenkrise nicht verursacht, aber sie werden dafür bestraft", sagte ein Funktionär des Raiffeisenverbandes.