Raiffeisen Leasing mit Öko-Fuhrpark

Gemeinsam mit dem ÖAMTC wurde das Netzwerk Auto & Umwelt gegründet. "Unser Ziel ist, die Entwicklung und den Einsatz von Bioautos in Österreich voranzutreiben", erklärt Peter Engert, Sprecher der Geschäftsführung von Raiffeisen-Leasing. Das Unternehmen will mit gutem Beispiel vorangehen und stellt die eigene Flotte im Verlauf der nächsten vier Jahre auf Alternativ-Antriebe um. Damit der Kauf von Öko-Autos für die breite Masse attraktiv wird, fordert Engert mehr und einfachere Förderungen sowie Erleichterungen im Straßenverkehr - beispielweise die Streichung des Einfahrtverbots in Garagen für Erdgasfahrzeuge.

Zuschüsse für

den Umweltschutz



Als Sofortmaßnahme und kleinen Anreiz unterstützt Raiffeisen-Leasing aus eigenen Mitteln seine Kunden beim Erwerb eines Erdgasfahrzeugs mit einem Direktzuschuss von 400 Euro. Andere Öko-Antriebe werden mit 300 Euro gefördert.