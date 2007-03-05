Raiffeisen Leasing mit Öko-Fuhrpark

Konzern fordert mehr Förderungen für Öko-Motoren. | Wien. Statt über umweltfreundliche Ziele zu diskutieren und das voraussichtliche Verfehlen der Kyotoziele zu beklagen, will Raiffeisen-Leasing Taten setzen.
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Gemeinsam mit dem ÖAMTC wurde das Netzwerk Auto & Umwelt gegründet. "Unser Ziel ist, die Entwicklung und den Einsatz von Bioautos in Österreich voranzutreiben", erklärt Peter Engert, Sprecher der Geschäftsführung von Raiffeisen-Leasing. Das Unternehmen will mit gutem Beispiel vorangehen und stellt die eigene Flotte im Verlauf der nächsten vier Jahre auf Alternativ-Antriebe um. Damit der Kauf von Öko-Autos für die breite Masse attraktiv wird, fordert Engert mehr und einfachere Förderungen sowie Erleichterungen im Straßenverkehr - beispielweise die Streichung des Einfahrtverbots in Garagen für Erdgasfahrzeuge.
Zuschüsse für
den Umweltschutz
Als Sofortmaßnahme und kleinen Anreiz unterstützt Raiffeisen-Leasing aus eigenen Mitteln seine Kunden beim Erwerb eines Erdgasfahrzeugs mit einem Direktzuschuss von 400 Euro. Andere Öko-Antriebe werden mit 300 Euro gefördert.