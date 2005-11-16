Raiffeisenimperium mit Gewinnschub

Raiffeisen will mit Siemens ein Krebszentrum errichten. | Wien. Das Imperium der Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien legt dieses Jahr beim Gewinn um 27 Prozent zu: Er wird laut Holding-Chef Erwin Hameseder bei 300 Mio. Euro liegen. Zur Holding gehören unter anderen die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, die Strabag, die Agrana, die Uniqa, Do&Co, die NÖM, die Mühlenunternehmen der Leipnik-Lundenburger-Gruppe, die Medien Kurier, Profil, Krone Hitradio und die Verlagsgruppe News. Die Töchter beschäftigen in 490 Gesellschaften mehr als 80.000 Mitarbeiter.
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Große Projekte stehen auf der Liste. So will Raiffeisen gemeinsam ein Krebszentrum in Wiener Neustadt errichten. Die Kosten für Med Austron schätzt Hameseder auf knapp 130 Mio. Euro, die Holding strebt eine Beteiligung von einem Drittel an.
Als weiteres wichtiges Unterfangen sieht der ehemalige Militär die Nordautobahn. Er hofft, dass das Konsortium AKOR (AutobahnKorridor-Ostregion) - bei dem neben Raiffeisen und der Strabag auch Porr, HA-Bau, die BA-CA sowie die Investkredit beteiligt sind -zum Zug kommt. Die Investitionssumme macht 1,2 Mrd. Euro aus.
Interesse an Kasernen
Großes Interesse hat die Holding an den Liegenschaften des Bundesheeres. Raiffeisen möchte gemeinsam mit der Hypo NÖ antreten und Immobilien in Wien und Niederösterreich erwerben. Als attraktiv gilt die Kaserne in Baden mit einem Grund von 40 Hektar. Hameseder setzt wegen der notwendigen Widmungen auf eine gute Kooperation mit den Ländern und Gemeinden. Er will die Liegenschaften sowohl für Wohnbau als auch Gewerbegebiete entwickeln: "Kein Bürgermeister kann Interesse an Industrieruinen haben."
Die NÖM wird im kommenden Jahr nach Südosteuropa expandieren. Die Molkerei soll bei bevorstehenden Privatisierungen zum Zug kommen. Dafür kann sie mit einer Kapitalspritze rechnen.
Auf ein Okay der Wettbewerbshüter hofft Hameseder bei der Beteiligung an den Sendeanlagen des ORF. Für ihn ist die Investition wegen der wichtigen Infrastruktur von großer strategischer Bedeutung.