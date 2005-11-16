Raiffeisenimperium mit Gewinnschub

Große Projekte stehen auf der Liste. So will Raiffeisen gemeinsam ein Krebszentrum in Wiener Neustadt errichten. Die Kosten für Med Austron schätzt Hameseder auf knapp 130 Mio. Euro, die Holding strebt eine Beteiligung von einem Drittel an.



Als weiteres wichtiges Unterfangen sieht der ehemalige Militär die Nordautobahn. Er hofft, dass das Konsortium AKOR (AutobahnKorridor-Ostregion) - bei dem neben Raiffeisen und der Strabag auch Porr, HA-Bau, die BA-CA sowie die Investkredit beteiligt sind -zum Zug kommt. Die Investitionssumme macht 1,2 Mrd. Euro aus.



Interesse an Kasernen



Großes Interesse hat die Holding an den Liegenschaften des Bundesheeres. Raiffeisen möchte gemeinsam mit der Hypo NÖ antreten und Immobilien in Wien und Niederösterreich erwerben. Als attraktiv gilt die Kaserne in Baden mit einem Grund von 40 Hektar. Hameseder setzt wegen der notwendigen Widmungen auf eine gute Kooperation mit den Ländern und Gemeinden. Er will die Liegenschaften sowohl für Wohnbau als auch Gewerbegebiete entwickeln: "Kein Bürgermeister kann Interesse an Industrieruinen haben."



Die NÖM wird im kommenden Jahr nach Südosteuropa expandieren. Die Molkerei soll bei bevorstehenden Privatisierungen zum Zug kommen. Dafür kann sie mit einer Kapitalspritze rechnen.



Auf ein Okay der Wettbewerbshüter hofft Hameseder bei der Beteiligung an den Sendeanlagen des ORF. Für ihn ist die Investition wegen der wichtigen Infrastruktur von großer strategischer Bedeutung.