Railnet setzt auf neue Kunden

Railnet Europe, der Zusammenschluss von 26 Infrastrukturbetreibern, hat seinen Sitz in Wien. Notwendig wurde die Zusammenarbeit im Zuge der Liberalisierung. Denn mittlerweile dürfen Züge ohne Lokwechsel über die Grenzen bis zum Bestimmungsort unterwegs sein. Für die Trassenvergabe und den Kostenvoranschlag gibt es nur noch einen Ansprechpartner: den Infrastukturbetreiber vor Ort. Die Kunden von Railnet sind die 450 europäicshen Bahnbetreiber. Railnet will künftig auch Logistiker oder Unternehmen, die ihre Transporte per Bahn vornehmen, betreuen.