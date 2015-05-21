Raketen für den Irak

Die USA liefern dem Irak für den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) 2000 Panzerabwehrraketen. Mit den Waffen soll die Strategie des IS durchkreuzt werden, feindliche Linien mit Autobomben mit Selbstmördern zu durchbrechen.



Die Waffen könnten schon in der kommenden Woche eintreffen, kündigte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Steve Warren, am Donnerstag in Washington an.



Die USA haben nach dem Fall der Stadt Ramadi beschlossen, die Lieferungen an die irakische Armee ausweiten. In Ramadi hatten 30 Angriffe mit Autobomben ganze Häuserblocks zerstört.



Laut einem Bericht der New York Times diskutiert die US-Administration die Ausbildung spezieller Einheiten der irakischen Armee zur Unterstützung von Luftangriffen.