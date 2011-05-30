Ramschstatus für Tepco

S&P begründete die Herabstufung um fünf Stufen auf "B+" am Montag mit der gestiegenen Wahrscheinlichkeit, dass der japanische Großkonzern Schulden abschreiben muss, um die Opfer der Atomkatastrophe entschädigen zu können. Tepco ist einer der aktivsten Anleiheemittenten in Japan. Vor allem Finanzinstitutionen halten Anteile an dem Unternehmen.



Japans Regierung hatte sich Mitte des Monats auf eine gigantische Finanzspritze für Tepco verständigt. Geplant ist ein Sonderfonds über 43 Mrd. Euro. Die Genehmigung durch das Parlament steht allerdings noch aus. (APA/Reuters)



Dossier: AKW-Katastrophe in Fukushima