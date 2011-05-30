Ramschstatus für Tepco

Sorgen vor finanziellem Ruin des Unternehmens. | Tokio. Weiterer Rückschlag für den japanischen Betreiber des havarierten Atomkraftwerks Fukushima: Die Ratingagentur Standard and Poor's senkte die langfristige Kreditwürdigkeit von Tokyo Electric Power (Tepco) auf Ramschstatus und schürte neue Sorgen vor einem finanziellen Ruin des Unternehmens. | Unwetter in Japans Katastrophengebieten
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S&P begründete die Herabstufung um fünf Stufen auf "B+" am Montag mit der gestiegenen Wahrscheinlichkeit, dass der japanische Großkonzern Schulden abschreiben muss, um die Opfer der Atomkatastrophe entschädigen zu können. Tepco ist einer der aktivsten Anleiheemittenten in Japan. Vor allem Finanzinstitutionen halten Anteile an dem Unternehmen.
Japans Regierung hatte sich Mitte des Monats auf eine gigantische Finanzspritze für Tepco verständigt. Geplant ist ein Sonderfonds über 43 Mrd. Euro. Die Genehmigung durch das Parlament steht allerdings noch aus. (APA/Reuters)
Dossier: AKW-Katastrophe in Fukushima