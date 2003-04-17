Ranger Marketing klagt Wienstrom

Den Rangern reicht's. Das in Deutschland gegründete Franchise-Unternehmen, das mittlerweile 10 Lizenzpartner in Österreich hat, versteht die Angriffe nicht. Die rund 200 in Österreich tätigen Mitarbeiter seien geschult und handverlesen ausgewählt. "Die Kriminalisierung der Mitarbeiter schießt über's Ziel," erklärt Martin Wilfing, Geschäftsführer der Ranger Österreich. Denn die lokalen Energieversorger Wienstrom, EVN und Bewag warnen mittels Inseraten, Flugblättern und Artikeln vor "Stromkeilern und Trickbetrügern". Dagegen wollen die Ranger vorgehen und werden diese Woche eine Klage gegen Wienstrom einbringen.



Die Ranger Marketing, so Wilfing, wolle langfristige Kundenbindung und Qualität beim Vertrieb bieten. Von unseriösen Keilermethoden distanziert er sich. Ein Ranger-Kunde, der alternative Energieanbieter "Unsere Wasserkraft", hält die Vorwürfe für Attacken der Stromplatzhirsche und setzt auf weitere Zusammenarbeit mit dem Profi in Sachen Haustürgeschäfte. Keine weitere Zusammenarbeit gibt es mit dem Energielieferanten MyElectric. "Wir waren in letzter Zeit mit der Qualität wegen der schwierigen Vertriebsform nicht mehr zufrieden", so der MyElectric-Sprecher auf Anfrage der "Wiener Zeitung". Er hält jedoch manche Anschuldigungen der Altversorger für aufgebauscht. Doch Wienstrom, EVN und Bewag beharren darauf, dass die Unwissenheit von Kunden ausgenützt werde. Vor allem Pensionisten seien beliebte Opfer, kritisiert die Bewag. Viele hätten nun teureren Strom als zuvor.



Ähnliche Vorwürfe erhebt die EVN. Ranger würden sich oft als EVN-Mitarbeiter ausgeben. Deshalb wurde eine Klage gegen Unsere Wasserkraft wegen Irreführung eingebracht. Allein aus dem Weinviertel seien bei der EVN seit Jänner 600 Beschwerden eingelangt mit der Frage: "Was schickt ihr für unfreundliche Mitarbeiter?"