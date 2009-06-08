Rascher Abzug aus dem Kosovo

Ab Januar sollen nur noch 10.000 der bislang 15.000 KFOR-Soldaten in der einstigen Unruheprovinz stationiert sein, wie ein US-Vertreter am Montag in Brüssel erklärte.



Eine Überprüfung des Einsatzes habe ergeben, dass sich nicht nur die Sicherheitslage, sondern auch die politischen Rahmenbedingungen ausreichend verbessert hätten. Die Bundeswehr ist derzeit mit rund 2200 Soldaten im Kosovo im Einsatz. Zu Hochzeiten des Konflikts waren dort 1999 fast 6500 deutsche Soldaten stationiert. (Reuters)