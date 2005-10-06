Rasinger: Vorsicht bei Anleihen

Die jeweilige Anleihe sollte nicht nur nach dem Kupon (Verzinsung) ausgewählt werden, sondern der Anleger müsse sich ein Urteil darüber bilden, ob das Unternehmen überhaupt in der Lage sein wird, das Geld zurück zu zahlen. "Bei der A-Tec frage ich mich schon, wie die in fünf Jahren in der Lage sein werden, das Geld zurück zu zahlen", so Rasinger zu der kürzlich präsentierten Unternehmensanleihe der A-Tec-Gruppe des Industriellen Mirko Kovats. Rasinger verweist unter anderem auf die geringe Eigenkapitalausstattung und die hohe Verschuldung des bekannten Unternehmens. "Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier ein Parmalat stattfindet", so Rasinger in Anspielung auf den pleite gegangenen italienischen Milchproduzenten. Wer in die A-Tec-Anleihe investiere, müsse schon einen sehr starken Glauben an die Managementfähigkeiten von Kovats, die Konjunktur und die Positionierung des Unternehmens haben.



Unternehmen prüfen



Die Anleger sollten sich bei Investments in Anleihen jedenfalls die Bilanz des Unternehmens genau ansehen und - sofern vorhanden - am Rating orientieren, rät Rasinger.