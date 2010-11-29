Ratlosigkeit nach Patt in Moldawien

Doch auf der anderen Seite genügt Filat ein einfacher Wahlsieg nicht, will er das Polit-Patt in Moldawien durchbrechen: Seit April 2009, als es im Zuge von Wahlfälschungsvorwürfen zu Demonstrationen und Ausschreitungen in der Hauptstadt Chisinau gekommen war, ist das Land ohne einen rechtmäßig gewählten Präsidenten.



Drei-Fünftel-Mehrheit



Dazu wäre laut Verfassung nämlich eine Drei-Fünftel-Mehrheit im Parlament nötig - und die konnte keine der konkurrierenden politischen Kräfte aufbringen. Auch dieses Mal, bei der dritten Parlamentswahl in eineinhalb Jahren, dürfte sich daran nichts geändert haben - nach Auszählung von 95 Prozent der Stimmen sieht es ganz nach einem neuerlichen Patt in dem bitterarmen Land zwischen Rumänien und der Ukraine aus. Keines der beiden politischen Lager erreicht die für die Präsidentenwahl erforderlichen 61 der insgesamt 101 Parlamentssitze.



Wie es nun weitergehen soll, ist schleierhaft - zumal die beiden Lager nicht so fest gefügt sind, wie sie nach außen hin erscheinen: In guter Erinnerung ist noch der Seitenwechsel des Ex-Kommunisten Marian Lupu nach den umstrittenen Wahlen im April 2009, der wesentlich zum späteren Sieg der prowestlichen Allianz beitrug. Lupu, unter KP-Chef Woronin Wirtschaftsminister und Parlamentspräsident, wurde Chef der "Demokraten" (PDM) und Präsidentschaftskandidat des prowestlichen Bündnisses. Mit der PDM erreichte er bei den Wahlen ansehnliche 12,9 Prozent. Der 44-Jährige kündigte auf seiner Homepage an, Verhandlungen "mit allen im Parlament vertretenen Parteien" aufzunehmen - also auch mit den Kommunisten. Auf der Seite ist auch ein Video herausgestellt, das Lupu mit dem russischen Duma-Vorsitzenden Boris Gryslow zeigt. Der moldawische Politiker unterzeichnet darauf eine Kooperation seiner PDM mit der Kreml-Partei "Geeintes Russland".



Doch auch eine Koalition von Lupus Demokraten mit der KP, so sie denn zustande kommt, hätte keine Mehrheit, um einen Präsidenten zu wählen. Der politische Graben, der die Lager in Moldawien trennt, berührt übrigens nicht die grundlegende Ausrichtung des Landes auf Europa: Auch die Kommunisten bekennen sich, wenn auch deutlich weniger engagiert, zur europäischen Integration. Die Regierung Filat hat die EU-Orientierung des Landes allerdings noch deutlich verstärkt.