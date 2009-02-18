Rätselhafte Ost-Initiative

Allerdings hätten nicht nur "jene Banken, die in dieser Region investiert haben, wie die Erste oder Raiffeisen" angesichts der Finanzkrise Probleme, sagte Vondra ergänzend.



Almunia verwehrte sich vor allem dagegen, die gleichen Hilfsmaßnahmen für Mitgliedsländer, Kandidatenländer, potenzielle Kandidatenländer oder Länder ohne Beitrittsperspektive zu ergreifen. Damit erteilte er dem Konzept von WKO-Präsident Christoph Leitl eine klare Absage. Der wollte den EU-Garantierahmen für Mitgliedsstaaten, die vor dem Bankrott stehen, von 25 auf 100 Milliarden Euro plus 50 Milliarden für Nachbarländer am Westbalkan und die Ukraine aufgestockt sehen. Diese Idee sei in enger Abstimmung mit der Regierung entwickelt worden, hatte es damals geheißen.



"Alle müssen beitragen"



Das Finanzministerium wollte sich jedoch keine Details über seine Pläne entlocken lassen. Behauptungen über ein Osteuropa-Hilfspaket über 150 Milliarden Euro seien jedoch eine "Erfindung", ließ es am Mittwoch wissen. Und: Es gehe um "die Koordination, Optimierung und Abstimmung von nationalen Maßnahmen in Ost- und Westeuropa sowie der internationalen Finanzinstitutionen zur Stabilität der Wechselkurse und der Volkswirtschaften."



Damit könnte Almunia vielleicht leben: Die Aufsichtsbehörden und Regierungen der betroffenen Staaten, die EU, der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, die Europäische Investitionsbank und die Bank für Wiederaufbau und Entwicklung müssten alle ihren Beitrag leisten, meinte auch er vage.