Rätselraten: Lötsch-Nachfolge

"Das habe ich nie gesagt, das ist eine große Überraschung für mich", echauffiert sich der Noch-Direktor gegenüber der "Wiener Zeitung". Die Namen der Nachfolger halte das Unterrichtsministerium auch ihm gegenüber geheim. Gegen die Molekularbiologin Sima hätte er nichts einzuwenden, "denn die ist ja wenigstens vom Fach".



Bestellung fristgerecht



Dass sie tatsächlich das Museum leiten wird, ist jedoch unwahrscheinlich: Das Stadtratbüro Sima dementiert die Bewerbung. "Das ist eine klassische Zeitungsente", stellt Sprecher Johannes Angerer richtig, "die Stadträtin hat sich definitiv nicht beworben." Sie strebe an, in der Politik zu bleiben.



Die zwei weiteren genannten Kandidatinnen Johanna Eder (Leiterin des Stuttgarter Museums) und Vera Hammer (Leiterin der Mineralien- und Edelsteinsammlung des NMW) wollen sich zu ihrer Bewerbung nicht äußern. Das Unterrichtsministerium habe ihnen größte Geheimhaltung auferlegt - während es sich selbst in Schweigen hüllt. Nur soviel: Die Bestellung des neuen Direktors werde "fristgerecht" erfolgen, einen Termin gebe es noch nicht.