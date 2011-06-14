Standard & Poors ist eine sogenannte "rating agency", also eine Organisation, die davon lebt, die Zahlungsfähigkeit von großen Konzernen und Ländern zu bewerten. Die einflussreichen Banker, Händler und Vermittler auf den Finanzmärkten lieben "rating agencies". Diese nehmen ihnen Arbeit ab. Die Agenturen bewerten, die Finanzinstitutionen richten sich danach. Je höher die Bonität, desto mehr und ungeprüfter wird Geld gegeben.



Standard & Poors bewertet seit 1997. Die Agentur gehört der privaten US-Mediengruppe McGraw-Hill. Die wiederum ist - angesichts eines Jahresumsatzes von sechs Milliarden Dollar salopp gesprochen - ein überdimensionierter westamerikanischer Fachmedienverlag. Die Eigentümer dieses Verlags sind alteingesessenen US-Großinvestoren - Namen, die an der Wall Street ehrfürchtig ausgesprochen werden.



Diese private Agentur spielt sich - fernab jeglicher demokratischer Legitimation - als finanzielle Welt-Polizei auf. Über Jahre wurde das hingenommen, der Schaden, den sie dabei anrichtete, blieb überschaubar. Jetzt aber gehen die mannigfaltig investierten US-Gesellschaften mit ihrer Agentur frontal auf die Euro-Zone los. Dass Griechenland mehr als schwierige Zeiten durchlebt, ist hinlänglich bekannt. Dass die anderen Euro-Länder beträchtliche Anstrengungen unternehmen, dies wieder hinzukriegen, auch. Der privaten Agentur Standard & Poors ist das egal. Wenn die EU noch irgendetwas auf sich hält, dann muss die Antwort lauten: Was Standard & Poors sagt, ist Europa egal. Ein westamerikanischer Medienverlag kann ja wohl nicht bestimmen, was gut und richtig in Europa ist. Alle EU-Länder sollten in der Sekunde die Bonitätseinstufungen solcher Unternehmungen ablehnen und dies laut aussprechen. Denn die "rating agencies" sind zu Ratten-Agenturen verkommen, ihr Wort ist nichts wert.