"Ratten-Agenturen" schafften es bis nach Griechenland

Reinhard Göweil hatte in seinem Leitartikel angeprangert, dass die Rating-Agentur "Standard & Poors" die Bonität Griechenlands auf Ramschstatus heruntergestuft hatte. Dass dies die Situation des ohnehin schwer geplagten Landes nicht leichter mache, sei klar.



Europa solle sich nicht darum kümmern, was Standard & Poors sagt, fordert Göweil. "Alle EU-Länder sollten in der Sekunde die Bonitätseinstufungen solcher Unternehmungen ablehnen und dies laut aussprechen. Denn die 'rating agencies' sind zu Ratten-Agenturen verkommen, ihr Wort ist nichts wert."



Griechische Website 'skai.gr' zitiert WZ-Leitartikel'Ratten-Agenturen' - Leitartikel von Reinhard Göweil