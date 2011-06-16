"Ratten-Agenturen" schafften es bis nach Griechenland

Als 'Ratten-Agenturen' hat Wiener Zeitung-Chefredakteur Reinhard Göweil die für Bonitätseinstufungen zuständigen Rating-Agenturen bezeichnet und damit für entsprechendes Aufsehen, das sogar bis nach Griechenland reichte, gesorgt. Der Online-Zeitung "skai.gr" war Göweils Abrechnung mit den Rating-Agenturen ein eigener Artikel wert.
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Reinhard Göweil hatte in seinem Leitartikel angeprangert, dass die Rating-Agentur "Standard & Poors" die Bonität Griechenlands auf Ramschstatus heruntergestuft hatte. Dass dies die Situation des ohnehin schwer geplagten Landes nicht leichter mache, sei klar.
Europa solle sich nicht darum kümmern, was Standard & Poors sagt, fordert Göweil. "Alle EU-Länder sollten in der Sekunde die Bonitätseinstufungen solcher Unternehmungen ablehnen und dies laut aussprechen. Denn die 'rating agencies' sind zu Ratten-Agenturen verkommen, ihr Wort ist nichts wert."
Griechische Website 'skai.gr' zitiert WZ-Leitartikel'Ratten-Agenturen' - Leitartikel von Reinhard Göweil