Raumwärme als Schlüssel

Die Akzeptanz in der Bevölkerung für erneuerbare Energietechnologien und deren Umsetzung steigt. Auch steigt die Bereitschaft, Energie zu sparen und so einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Das ergab eine Umfrage der Wirtschaftsuniversität Wien, die diese seit 2015 mit dem Beratungsunternehmen Deloitte und dem städtischen Energieversorger Wien Energie durchgeführt und die am Mittwoch präsentiert wurde.



Besonderen Zuspruch erfuhren laut Umfrage Photovoltaik-Anlagen, auch auf Freiflächen. Fast neun von zehn Befragten befürworten den PV-Ausbau in der eigenen Gemeinde. Fast zwei Drittel wünschen sich einen Vollausbau von PV-Anlagen auf Dachflächen oder Fassaden. Ebenso ist die Bereitschaft zur Installation einer privaten Anlage gestiegen: Ein Drittel der PV-Planer will dieses Projekt bereits innerhalb der nächsten zwölf Monate umsetzen, die Hälfte von ihnen nennt die Energiekrise als Grund dafür. Auch den Ausbau von Kleinwasserkraft und Windkraft begrüßen die Befragten der repräsentativen, österreichweiten Umfrage.

Fernwärme ausbauen