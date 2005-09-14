RCB füllt Korb mit Weinaktien

Mit dem Produkt kann der Anleger an der Kursentwicklung führender Weinhersteller partizipieren, sagte RCB-Vorstand Michael Spiss am Montagabend vor Journalisten. Der Wein-Basket sei in Österreich ein absolutes Novum - ein heimisches Unternehmen ist allerdings nicht darin enthalten. Die Berechnung des Open-end-Produktes startet am 6. Oktober.



Angekündigt wurde vom RCB-Vorstand ein Wasser-Basket, der in den nächsten Wochen zu erwarten sei.