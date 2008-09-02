Rechte für Telefonierer

Das Recht auf die Mitnahme der Rufnummer soll ebenfalls gesetzlich verankert werden.



Bei der Debatte im Europaparlament in Brüssel ging es auch um den beschleunigten Aufbau neuer Hochgeschwindigkeitsnetze. "Die Verfügbarkeit von Breitbandnetzen ist heutzutage ein echter Standortfaktor. Wir brauchen Rechtssicherheit für Investitionen in die Glasfasernetze", sagte die deutsche CSU-Abgeordnete Angelika Niebler.



Schließlich wurde über den Einsatz von Kommunikationstechnologien für Notfälle diskutiert. Die Abgeordneten wollen einen besseren Zugang zur Notrufnummer 112 von jedem Ort auf dem Gebiet der EU aus und verlangen eine Hotline, bei der vermisste Kinder gemeldet werden können.



Das Parlament soll auf seiner Sitzung Ende September über die Vorlage abstimmen. (APA)