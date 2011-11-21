Red ma drüber

Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Gipfel her. Ein solcher soll nun auch im Streit Juventus gegen Inter um den Titel von 2006 Frieden bringen. Der war Juve damals wegen des Manipulationsskandals weggenommen und Inter gegeben worden, zudem wurden die Turiner zwangsrelegiert. Nun fordern sie vom Verband 444 Millionen Schadenersatz und die Rückgabe des Titels, weil mittlerweile Hinweise aufgetaucht sind, wonach auch Inter-Funktionäre Einfluss auf die Schiedsrichter genommen hätten. Das mag stimmen oder nicht, der verdächtige damalige Präsident Giacinto Facchetti kann jedenfalls nicht mehr befragt werden, er ist 2006 gestorben. Und sportrechtlich ist der Fall ohnehin verjährt. Dass man jetzt bei einem Friedensgipfel drüber reden will, ist ja gut und schön - dass der dann Klarheit bringt, allerdings eher ausgeschlossen.