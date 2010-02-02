Rede und Antwort

Obama beantwortete die meistgestellten von insgesamt 11.000 Fragen von der Bücherei des Weißen Hauses aus. Sie reichten von der umstrittenen Gesundheitsreform über die Bedrohung durch den Terrorismus bis zur amerikanischen Außenpolitik. Obama hatte die Internetseite zuletzt während seines Wahlkampfes genutzt. Anschließend zeigte sich der Präsident begeistert. "Es war großartig", sagte er seinen YouTube- Zuschauern. "Ich hoffe, wir können das jetzt öfter machen."