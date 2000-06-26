Reformboom der Gewerkschaft

Heute und morgen werden die Delegierten der GPA absegnen, was schon seit 3 Jahren geplant ist: Ein neuer Status und eine Organisationsreform. "Seit Anfang der 90er Jahre ist die GPA auch mit stärker werdenden neoliberalen Tendenzen am österreichischen Arbeitsmarkt konfrontiert", analysiert GPA-Vorsitzender Hans Sallmutter, "diese führten zu einem Umbruch im Wirtschaftsleben".



Die Gewerkschaft ist gefordert, für die neuen Probleme der Arbeitnehmer - Insolvenzen, Fusionen von Unternehmen, atypische Beschäftigungsverhältnisse - neue Lösungsansätze zu entwickeln. Dazu wird aber "die gute Arbeit der Funktionäre alleine nicht ausreichen". Es steht ein kompletter Umbau bevor: die sechs Sektionen, werden sich künftig in 24 Wirtschaftsbereichen wiederfinden. Diese sollen rascher auf Veränderungen im Arbeitsleben reagieren können. "Unser Hauptproblem ist die Gewinnung neuer Mitglieder", weiß GPA-Zentralsekretär Wolfgang Katzian. Künftig sollen die Ressourcen nicht nur in den Industriebetrieben gebunden sein, sondern die GPA will auch in Bereichen der "New Economy" neue Beratungsstrukturen schaffen. Eine wichtige Zielgruppe sind nun auch Personen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen. "Wir haben unser Organisationsstatut geändert, damit wir neue Selbständige, die eigentlich Arbeitnehmer sind, aufnehmen und vertreten können", betont Katzian.



Dazu muss das Angebot der Leistungen und Organisationsmöglichkeiten breiter gefächert sein. Die Arbeitnehmer können sich in Interessengemeinschaften und Themen-Plattformen quer zur Branchenstruktur engagieren, Landesorganisationen werden abgeschafft.