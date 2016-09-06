"RefugeeTV" bricht Grenzen auf

Wien. Kennen Sie RefugeeTV schon? Worum es geht, ist schnell zusammengefasst. Der Name ist Programm: Geflüchtete machen gemeinsam mit einem deutsch-österreichischen Team Fernsehen. Wesentliches Element und Ziel ist Empowerment. RefugeeTV versteht sich als ein Akt der Selbstermächtigung, denn wo üblicherweise "über" Geflüchtete berichtet wird, stellen sie als Moderatoren und Reporter selbst die Fragen und berichten aus ihrer Perspektive.

Da die "Wiener Zeitung" immer auf der Suche nach spannenden Projekten ist, unabhängig von Community oder Themenbereich, war eine Kooperation schnell initiiert. In regelmäßigen Abständen wird RefugeeTV Video-Beiträge produzieren, die auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen wie Facebook und Twitter gestreut werden.

Soeben hat das internationale Filmteam den Teaser für den Refugee-Heimatfilm aus Österreich fertiggestellt. Gedreht wurde beim Europäischen Forum Alpbach. Einblicke gibt es sowohl von der Konferenz als auch aus dem Bierzelt. Die jungen Filmemacher sprachen mit Ulrike Lunacek, Sebastian Kurz und den Einheimischen im Tiroler Dorf. Wie ist es, wenn man sich in afghanischer Tracht in ein Getümmel aus Lederhosen und Blasmusik mischt? Wie reagieren die Menschen auf die arabischen Gäste? Das Filmteam ist diesen Fragen nachgegangen.

RefugeeTV



Wien Woche 2016 "Forever Together"

In Kooperation mit der WienWoche, die heuer zum 5. Mal stattfindet. Diesjähriges Motto ist "Für Immer Zusammen – Eine Politik von Verbundenheit, Liebe und Freundschaft"



WienWoche

16.9 - 25.9