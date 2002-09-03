Rege Nachfrage nach Aufklärung

Vor allem in kirchlichen Kreisen ist die neue Aufklärungsbroschüre des Sozialministeriums, "Love, Sex und so", zuletzt auf heftige Ablehnung gestoßen. Auch im Bildungsministerium zeigte man sich mit dem Werk nicht sehr zufrieden. Empfehlung werde es - wie bereits angekündigt - keine geben. Die Zahl der angeführten Homosexuellen-Beratungsstellen entspreche sicher nicht dem Bedarf, hatte es aus dem Bildungsressort geheißen.



Nicht zuletzt die Kritik führte nun zu einer "doch regen Nachfrage", wie aus dem Sozialministerium zu erfahren war. So wurden bereits 15.000 der aufgelegten 80.000 Exemplare verteilt. Die Broschüren werden etwa in Jugendorganisationen, Jugendinformations- und Familienberatungsstellen sowie bei Gynäkologen aufgelegt. Schulen sei es freigestellt, die Heftchen anzufordern. "Love, Sex und so" liefert auf 91 Seiten Infos sowohl über Körper, Sexualität und Verhütung als auch Tipps für das richtige Verhalten beim Kennenlernen, bei ungewollter Schwangerschaft und sexuellem Missbrauch. Überdies werden auch zahlreiche Beratungseinrichtungen angeführt.



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