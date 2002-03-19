Reges Interesse bei erster Frauen-Investment Lounge

Faustregeln für die Geldanlage und die Erklärung des virtuellen Börse-Gewinnspiels standen vergangene Woche im Mittelpunkt der ersten Raiffeisen-Investment Lounge im Wiener Café Stein.



Beim "nur für sie"-Börse-Gewinnspiel erhält jede Teilnehmerin ein virtuelles Startkapital von 36.000 Euro. Mit diesem "Spielgeld" können nach bestimmten Regeln per Internet (http://nurfuersie.at ) Aktien und Fonds eingekauft werden. Die Teilnehmerinnen können dabei das Wissen, das ihnen von den Finanzerpertinnen bei der Investment Lounge vermittelt wird, praktisch einsetzen und eigene Investmentstrategien virtuell testen.



Die Teilnehmerin mit der besten Performance bis Jahresende 2002 wird von Raiffeisen mit 2.000 Euro belohnt.



Die Teilnahmegebühr an der Investment Lounge beträgt 10 Euro pro Person für alle Termine. Jene, die schon über Konto bei der Raiffeisenbank in Wien verfügen, können kostenlos an den Veranstaltungen teilnehmen. Die nächsten Termine: 6. Mai, 8. Juli, 9. September und 4. November 2002. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen sind online unter http://www.nurfuersie.at oder telefonisch unter 0800/1028 336 möglich.



Mehr Börse-Infos unter:



http://www.bluebull.com



http://www.austrostocks.com



http://www.wienerboerse.at