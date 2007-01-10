Regierung der sozialen Innovation

Dennoch lässt sich Gusenbauer seinen Glauben, ein gutes Regierungsprogramm und eine zukunftsweisende Ressortverteilung ausverhandelt zu haben, nicht nehmen. Bei der Neujahrskonferenz lag es an ihm, Parteispitze, Basis und Mitarbeiter auf Kurs zu bringen. Sehr ehrlich erläuterte er, dass die Voraussetzungen der Regierungsbildung nicht die besten gewesen seien. Die SPÖ hätte noch tiefe Wunden aus dem Erlebnis 1999/2000, die ÖVP wiederum sei vom Wahlergebnis überrascht gewesen.



Dieses Wahlergebnis habe nur eine Möglichkeit für eine Zwei-Parteien-Koalition gelassen. Die Menschen hätten zwar mit ihrem Votum eine Veränderung gewünscht, aber eben keine radikale. "Ich finde es nicht in Ordnung, dieses Programm zu diskreditieren. Man sollte sich einmal die soziale Dimension dieses Programms überlegen", sagte Gusenbauer an die Jugend gerichtet.



Der ÖVP legte er nahe, die Regierungsarbeit nicht zu blockieren. Der nächste Wahlkampf komme bestimmt, dann hätten beide Parteien Gelegenheit, ihre Vorschläge auf den Tisch zu legen. "Jetzt ist es wichtig, dass sich die Regierung als Team versteht. Vom Ziel getragen, für unsre Heimat das Beste zu leisten. Sodass die Menschen sagen können, es hat sich ausgezahlt", appellierte Gusenbauer an das ÖVP-Regierungsteam.



Obwohl Klubobmann Josef Cap angedeutet hat, man könne bei den Studiengebühren noch nachverhandeln, verteidigte Gusenbauer das neue Modell. "Lieber wäre uns gewesen, wir hätten die Studiengebühren ganz abgeschafft", sagte er. Aber niemand müsse Studiengebühren zahlen, wenn er sich bereit erkläre Kindern, deren Eltern sich das nicht leisten könnten, Nachhilfe zu geben. Obwohl er sich diese leisten könne, werde sich seine Tochter Selina damit anfreunden müssen, diesen Dienst zu leisten. Dieses Modell hat für Gusenbauer drei Vorteile: Man spart Studiengebühren, man leistet etwas für die Gesellschaft und es sei gut für die Persönlichkeitsentwicklung. Und - es handle sich dabei um ein freiwilliges Engagement und nicht um Lohnarbeit. Gusenbauer betonte, dass er solche Erfahrungen der Jugendlichen für wesentlich halte, um eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern.



An dieser Stelle regte sich erstmals und einzig während seiner Rede Applaus.



Was die Ressortaufteilung betrifft, die für den meisten Unmut in der Parteibasis sorgt, sagte Gusenbauer, es sei wichtig, Schlüssel zu haben zur Senkung der Arbeitslosigkeit (Infrastruktur), für mehr Fairness (Soziales), für gleichberechtigte Chancen (Bildung und Frauen), für einen gesellschaftspolitischen Fortschritt (Justiz). Und zum neuen Verteidigungsminister Norbert Darabos sagte er: "Er hat das wirklich große Los gezogen." Es könne schon sein, dass einige Ministerien mehr Status hätten, aber "Politik wird am Ende des Tages nicht am Status gemessen", sondern am Erfolg.



Gusenbauer wartete auch mit zwei Überraschungen auf: Kommunalkredit-Managerin Claudia Schmied übernimmt das Bildungsministerium; Heidrun Silhavy wird Staatssekretärin im Kanzleramt.



Silhavy war es auch, die indirekt nahezu kabaretthafte Szenen in der Steiermark induziert hat. Gusenbauer hatte diese Entscheidung erst in letzter Minute getroffen und darüber Landeshauptmann Franz Voves informieren wollen, der gerade in Graz eine Pressekonferenz gab. Als Gusenbauer ihn am Telefon sprechen wollte, antwortete Voves: "Des is ma wurscht." Sein Unmut war entstanden, nachdem Gusenbauer den Abschluss mit der ÖVP perfekt gemacht hatte, mit dem bekannten Resultat. Immerhin erhielt die Steiermark ein Trostpflaster.