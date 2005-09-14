Regierung entlastet Autofahrer

Pendlerpauschale wird von 15 auf 26,5 Prozent erhöht. | Kilometergeld wird auf 38 Cent angehoben. | Innsbruck. Eigentlich hätte bei der zweitägigen Regierungsklausur in Innsbruck am Dienstagvormittag die Reform des Staatsbürgerschaftsgesetzes im Mittelpunkt stehen sollen. Doch offensichtlich hatten es sich Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und Vizekanzler Hubert Gorbach angesichts des hartnäckigen Höhenflugs der Ölpreise im Zug nach Westen kurzfristig anders überlegt. Denn völlig überraschend kündigten die beiden genau das an, was in den Wochen zuvor Gorbach ebenso hartnäckig gefordert wie Schüssel abgelehnt hatte: Eine Erhöhung von Pendlerpauschale und Kilometergeld zur Entlastung der Autofahrer, und zwar "so rasch wie möglich", wie der Bundeskanzler präzisierte.