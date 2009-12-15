Regierung richtet "SOKO Hypo" ein

Außerdem kündigten die Koalitionspartner neue Regeln für die Aufnahme von Haftungen durch Bund und Länder an. Kärntens Landeshauptmann Dörfler rühmte sich unterdessen der "erfolgreichen Verhandlungen" des Landes beim Hypo-Verkauf.



Bayerns Ministerpräsident Seehofer bekräftigte das Ziel der Staatsregierung, den Noch-Hypo-Hauptaktionär Bayerische Landesbank in absehbarer Zukunft zu verkaufen. Die bayerische Regierung wolle so bald wie möglich die Trägerschaft bei der Landesbank beenden, sagte Seehofer. Es sei nicht einzusehen, warum Bayern Träger einer Geschäftsbank sein müsse, sagte er. Seehofer sprach nach dem Milliardenverlust der Bayerischen Landesbank durch den Verkauf der Hypo Alpe Adria von einem "Debakel".