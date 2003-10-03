Regierungskonferenz ändert EU-Verträge

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von Heike Hausensteiner
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Die EU-Verträge zu ändern obliegt den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten in Form einer Staatenkonferenz, die auch "Regierungskonferenz" genannt wird. Über die Änderungen wird zunächst auf Außenminister- und Diplomatenebene beraten, die Regierungschefs handeln dann noch untereinander Kompromisse in den noch offenen Fragen aus. Beschlüsse der Regierungskonferenz müssen einstimmig erfolgen und - je nach verfassungsrechtlicher Lage mit oder ohne Volksabstimmung - von den Parlamenten der Mitgliedsländer ratifiziert werden.