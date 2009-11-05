Regionalradio - von Box bis Huhn

Was wäre der Medien-Alltag ohne sprachliche Blüten mancher Moderatoren. Etwa, wenn am Nationalfeiertag das Regional-Radio Niederösterreich seine Hörer fragt, was denn so typisch an der Heimat Österreich sei - und zwischendurch das Gewinnspiel Familienflitzer vorstellt, bei dem eine irgendwo versteckte Box gesucht wird. Beim dieswöchigen Gewinnspiel auf Radio NÖ geht es übrigens um einen Winter- Check , bei dem es ein Winterreifen- Set zu gewinnen gibt - damit das Auto winter- fit wird. Typisch regional eben. Dabei bietet die deutsche Sprache ein reiches Feld an Abgründigem, auf dem etwa die Texter volkstümlicher Schlager regelmäßig reiche Ernte einfahren. So schlagen etwa "Brunner und Brunner" in Sachen eindeutiger Zweideutigkeit eine Madonna um Längen wenn sie singen: "Alle wollen immer nur das eine. Du genauso oft wie ich. Das hält jung, das macht uns fit, zum Schämen gibt es dabei nichts!"



Tragendes volkstümliches Element ist aber nicht der Sex, sondern die reine Liebe - ein paar Textproben gefällig?



"Ein Tag mit dir im Paradies ist mir die Hölle wert!"



"Lieber geh ich zum Teufel als ohne dich ins Paradies!"



"Es kann Wahnsinn sein, was ein Traum verspricht, wer wirklich liebt, spürt die Zweifel nicht."



"Denn deine Hände sind wie kleine Brände, ganz tief in mir."



"Dich soll der Teufel holen, geh doch, ich brauch dich nicht!"



Den Nagel auf den Kopf trifft dazu Andrea Berg: "Die Gefühle haben Schweigepflicht, was ich wirklich denk, verschweige ich!" Und Chris Roberts resümiert: "Da lachen ja die Hühner, wenn du weinst um jeden Mist!" - Danke, auch wir lachen lieber.