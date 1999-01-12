Rehnquist rückt ins Rampenlicht

Die Schärfe konservativer Argumente und gleichzeitig angenehme Umfangsformen zeichnen den aus Milwaukee (Wisconsin) stammenden Sohn eines Kaufmanns schwedischer Herkunft aus. William H. Rehnquist



ist ganz nebenbei ein ausgewiesener Kenner der Impeachment-Problematik. Er dürfte die 100 Senatoren, die in diesem Falle in die Rolle von Geschworenen schlüpfen, bestens durch diese für sie äußerst



seltene Prozedur führen. Die Ironie der Geschichte will es, daß ein Richter den Vorsitz in dem Amtsenthebungsverfahren führt, den Richard Nixon drei Jahre vor seinem Rücktritt in den Supreme Court



gehoben hatte.



Der in den universitären Kaderschmieden Stanford und Harvard gestählte Rechtsanwalt profilierte sich früh auf dem konservativen Flügel der Republikaner. Bei seinem Bestätigungsverfahren als Nixons



Richter im Obersten Gericht versuchten liberale Kräfte vergebens, seinen Sprung in den Supreme Court zu verhindern. Ronald Reagan blieb es danach vorbehalten, den brillanten Formulierer 1986 zum



Nachfolger von Warren E. Burger im Vorsitz des Gerichts zu machen. Seitdem ist er ein mächtiger Mann.



Rehnquist machte das Gremium zum schlagkräftigen Instrument konservativer Rechtsprechung. Er fand sich jedoch trotz aller Schlüsselentscheidungen nach seinem Geschmack auch mehrfach auf der Seite der



unterlegenen Minderheit · als der Supreme Court die Wahlfreiheit der Frauen bei der Abtreibung bestätigte oder als die Rechte der Homosexuellen geschützt wurden.



Die Väter der US-Verfassung haben das Schicksal eines vom Impeachment betroffenen Präsidenten allerdings eindeutig in die Hände der "Geschworenen", der 100 Senatoren, gelegt. Sie können den Prozeß



beenden und sich über den vorsitzenden Richter hinwegsetzen.