Reisebürofähiges Produkt verkaufen

Grund zum vorsichtigen Jubeln hat Hans Jörg Preiss, Vertriebsleiter der Österreichischen Verkehrsbüro AG (ÖVB), Wien. Von Jänner bis April 1999 konnte das ÖVB eine Steigerung der Inlandsbuchungen | um 40% gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr verzeichnen. Diese "Renaissance der Destination Österreich" resultiere aus den erfolgreichen Bemühungen, Österreich zu einem "reisebürofähigen | Produkt" zu machen, erklärte Preiss in einer Pressekonferenz.
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In absoluten Zahlen bedeuten diese 40% zwar "nur" 700 Buchungen, aber das Produkt Österreich, buchbar im Reisebüro, gibt es erst seit kurzem. Für die Sommersaison 1999 rechnet Preiss mit rund
2.000 Österreich-Buchungen in den ÖVB-Filialen. Mittelfristig sollen es rund 5.000 im Sommer und doppelt so viele Buchungen im Winter werden. Das ÖVB habe im vergangenen Jahr wesentliche
"Entwicklungshilfe" geleistet und Hoteliers und Konsumenten davon überzeugt, daß der Urlaub in Österreich auch im Reisebüro erworben werden könne, so Preiss.
Für Preiss gelten dabei zwei Parameter: Die Qualität des Angebots und die Provision. Um den Kunden eine breite Produktpalette anbieten zu können, sucht das ÖVB gemeinsam mit der Incoming-Agentur
Eurotours, die seit September 1998 zum ÖVB gehört und etwa 400 Großkunden europaweit betreut, verstärkt die Zusammenarbeit mit Regionen und lokalen Tourismusverbänden.
So sind mit dieser Sommersaison alle Produkte der Kärnten Verkauf GmbH über die ÖVB-Filialen buchbar. Kärnten hat als erstes Bundesland einen Verkaufskatalog aufgelegt, in dem 407 Hotels und 1.200
Pauschalangebote offeriert werden.
Eurotours setzt verstärkt auf den Familienurlaub. Ziel sei es, dem Gast ein "Ortsprodukt" verkaufen zu können, das über die bloße Nächtigung hinaus den Standards eines All-inclusive-Urlaubs gerecht
werde, so Sabine Gröbner, zuständig für den Bereich Marketing bei Eurotours. Das Resultat dieser Produktpolitik sind 15 Familiendörfer in Österreich, in denen der Gast von der Unterkunft über die
Verpflegung, die Kinderbetreuung, Sport und Entertainment mit Clubatmosphäre zum Pauschalpreis bucht.
Auch Kurzentschlossene hat das ÖVB im Visier: Ab sofort sollen Österreich-Packages in das Restplatzsortiment aufgenommen werden. Denn, so Preiss: "Ich kann mir nicht vorstellen, daß es in Österreich
keine Restplätze gibt".