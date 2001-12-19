Reiselust bleibt erhalten

"Die Touristik ist auch nach dem 11. September eine Wachstumsbranche", betonte Tobisch. Um die Urlaubslust zu wecken, gewährt Neckermann bei Buchungen aus den 9 neuen Sommerkatalogen spezielle Frühbucherkonditionen: Die Buchung kann bis 31. Jänner kostenfrei umgebucht oder storniert werden.



Seit Mitte Mai 2001 ist Neckermann Österreich rückwirkend mit 1. November 2000 ein 100%-Tochterunternehmen der NUR Touristic GmbH, die wiederum eine Tochter der Thomas Cook AG ist. Neckermann Österreich hat - ohne Kuoni - innerhalb von 12 Monaten den Turnaround geschafft. Der Umsatz ist um 8% auf 3,2 Mrd. Schilling (233 Mill. Euro) gestiegen, die Gästeanzahl stagnierte bei 356.000. Die Bilanzzahlen werden in etwa einem Monat bekanntgeben. Für 2002 erwartet das Unternehmen ein Umsatzplus von 7,4% und einen Gästezuwachs von 5,2%.