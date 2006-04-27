Reißt Refco die Bawag mit in den Abgrund?

US-Sammelklagen machen den Verkauf der Bank unmöglich. | Später als erwartet machten die Sammelkläger in den USA gegen die Bawag mobil. Die Anwälte haben gut recherchiert, sie fordern nun eine Milliarde Euro. Denn sie gehen davon aus, dass der insolvente US-Broker und die Gewerkschaftsbank in Sachen Bilanzmanipulation unter einer Decke steckten. In der Klagschrift heißt es, Ex-Refco-Chef Philip Bennett, der im Oktober wegen Betrug vor Gericht stehen wird, brauchte für das Verschleiern der von ihm verursachten Verluste "willige Konspirateure". Ein solcher sei die Bawag gewesen, sie habe über Jahre mitgeholfen, die Refco-Bilanzen zu verschönern. Als Indiz gilt ein Überweisungskarusell, das via Refco, Refco Holding und Bawag jeweils zum Quartalsende in Gang kam.