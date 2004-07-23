Reize und Dämpfer für die Konjunktur

Der monatliche Konjunkturindikator der BA-CA zeigt für Juni einen Anstieg von 1,9 auf 2,2 und erreicht damit den höchsten Wert seit Ende 2002. "Sowohl bei der Industrie als auch bei den Konsumenten kam es im Juni zu einer Stimmungsverbesserung", so Stefan Bruckbauer von der BA-CA. Auch die Nachfrage nach Privatkrediten legte an Dynamik zu. Von der gestiegenen Inflation gehen nach Meinung der BA-CA Ökonomen nur geringe Risken für die Konjunkturerholung aus.



Die Erste Bank zeigt sich ob der opitmistischen Sommerprognosen der Forschungsinstitute skeptisch. Laut Wifo wird das Bruttoinlandsprodukt in Österreich heuer um 1,7%, laut IHS um 2,1% wachsen. Die Erste Bank weist darauf hin, dass Österreich mit 0,7% BIP-Wachstum im ersten Quartal innerhalb der Eurozone einen der hintersten Ränge einnimmt.