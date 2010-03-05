Reizvoll und riskant

So geheim kann ein Geheimplan gar nicht sein, dass ihn nicht ein findiges Boulevardblatt aufdeckt. Demnach soll Hermann Maier die Skination retten. Das wäre ja nichts Neues. Neu ist allerdings, dass Maier als General Manager oder Chef einer Trainergruppe arbeiten soll. Nun sind schon andere Sportarten draufgekommen, dass ein erfolgreicher Athlet noch kein guter Trainer sein muss - und schon gar nicht ein guter Über-Trainer. Trotzdem ist die Idee ein interessantes Gedankenexperiment. Maier ist eine Galionsfigur des Sports, sein Comeback ein Musterbeispiel für Kampfgeist und Willen und ÖSV-Chef Peter Schröcksnadel ein enger Vertrauter. Ob Maier den Fahrern aber Beine machen kann, ist eine andere Frage. Ob das Risiko eines solchen Amtes sich für ihn lohnt, eine weitere.